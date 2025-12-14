PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
BAB 5, AS Walldorf FR Frankfurt: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025, kam es gegen 10:20 Uhr auf der BAB 5, AS Walldorf, FR Frankfurt, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, wobei mehrere Personen leichte Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Sachstand fuhr eine 25- jährige Fahrerin eines BMW an der AS Walldorf, FR Frankfurt auf die BAB 5 und verlor hierbei, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und überquerte unkontrolliert beide Fahrspuren der Autobahn. Eine 32-jährige herannahende Fahrerin eines Mercedes Benz konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeigtig ausweichen, sodass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Fahrspuren der BAB 5 in FR Frankfurt mussten für die Unfallaufnahme sowie Versorgung der Verletzten für eine Dauer von 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Fachfirmen abgeschleppt.

Die 25-jährige Unfallverursacherin, ihr 26-jähriger Mitfahrer sowie die 32-jährige Unfallgeschädigte erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen sowie ein Schleudertrauma. Sie wurden durch den Rettungsdienst, zum Zwecke der medizinischen Versorgung, in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht.

Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen

