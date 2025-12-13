Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei zieht betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr

Leimen (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 16:15 Uhr, meldeten mehrere Zeugen, unabhängig voneinander, dass ein Busfahrer in Leimen womöglich betrunken fahren würde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Linienbus letztlich auf dem Schwimmbadparkplatz in Leimen festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 48-jährigen Fahrer einen Wert von rund 2,4 Promille. Auf dem Polizeirevier Wiesloch wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Bus musste im Nachgang von einem Verantwortlichen abgeholt werden. Der 48-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

