Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreisverkehr

Ketsch (ots)

Am Freitag, gegen 10:40 Uhr, fuhr eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin die Hockenheimer Straße, aus der Ortsmitte kommend. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Karlsruher Straße wurde sie durch die tiefstehende Sonne geblendet, was zur Folge hatte, dass sie eine 82-jährige Ford-Fahrerin, welche sich im Kreisel befand, übersah und mit dieser kollidierte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

