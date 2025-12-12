POL-MA: Mannheim: Notlandung eines Segelflugzeuges; PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Neckarauer Straße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist dort ein Segelflugzeug notgelandet. Weitere Details liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
