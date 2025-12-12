PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Notlandung eines Segelflugzeuges; PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Neckarauer Straße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist dort ein Segelflugzeug notgelandet. Weitere Details liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

