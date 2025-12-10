POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnung
Heek (ots)
Tatort: Heek, Kirchplatz;
Tatzeit: 09.12.2025, zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Kirchplatz in Heek. Der Einbrecher verschaffte sich am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Wohnung wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Unbekannte entwendete neben einer Uhr auch Schlüssel des Geschädigten.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell