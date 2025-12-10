Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnung

Heek (ots)

Tatort: Heek, Kirchplatz;

Tatzeit: 09.12.2025, zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr;

In eine Wohnung eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Kirchplatz in Heek. Der Einbrecher verschaffte sich am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Wohnung wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Unbekannte entwendete neben einer Uhr auch Schlüssel des Geschädigten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

