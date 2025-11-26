PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien in Neustadt an der Orla führen zu Tatverdächtigem

Neustadt an der Orla (ots)

Die Kontaktbereichsbeamten aus Neustadt an der Orla erzielten nach umfangreichen Ermittlungen einen Ermittlungserfolg in mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti.

Nach Zeugenhinweisen sowie Auswertung der Spurenlage konnte ein 39-jähriger Mann identifiziert werden, der im Verdacht steht, in mindestens fünf Fällen Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet von Neustadt an der Orla angebracht zu haben. Die Schmierereien reichten von wahllosen Schriften bis hin zu Darstellungen mit Fußballbezug.

Durch die Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Prüfungen laufen, um zu klären, ob er auch für zusätzliche Graffiti-Straftaten in der Region verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

