Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei versuchte Einbrüche in Wohnungen

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Vereinsstraße und Pfarrer-Reukes-Straße;

Tatzeit: zwischen 08.12.2025, 18.00 Uhr und 09.12.2025, 19.40 Uhr;

In Gronau kam es zwischen Montag- und Dienstagabend zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnungen. Beide befinden sich in Mehrfamilienhäusern an der Vereinsstraße und an der Pfarrer-Reukes-Straße. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Inneren der Wohneinheiten zu verschaffen. In beiden Fällen hielten die Wohnungstüren dem Versuch jedoch stand.

Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen un kann Angaben machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell