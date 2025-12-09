Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Zulassungsstelle - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 09.12.2025, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr;

Am Dienstagmorgen kam es zwischen 11.15 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle an der Burloer Straße in Borken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter stellte bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Zudem befand sich weißer Fremdlack an seinem Wagen. Nach eigenen Angaben hatte er sein Fahrzeug vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Der Geschädigte gab an, dass sich zur Tatzeit ein weißer Kleinwagen mit Aufschrift neben seinem Fahrzeug befunden habe. Zur Unfallzeit herrschte auf dem Parkplatz ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat Borken unter (02861) 9000 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell