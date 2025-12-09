PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Zulassungsstelle - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 09.12.2025, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr;

Am Dienstagmorgen kam es zwischen 11.15 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle an der Burloer Straße in Borken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter stellte bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Zudem befand sich weißer Fremdlack an seinem Wagen. Nach eigenen Angaben hatte er sein Fahrzeug vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Der Geschädigte gab an, dass sich zur Tatzeit ein weißer Kleinwagen mit Aufschrift neben seinem Fahrzeug befunden habe. Zur Unfallzeit herrschte auf dem Parkplatz ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat Borken unter (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 13:43

    POL-BOR: Velen - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Rekener Straße; Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 15.00 Uhr und 08.12.2025, 07.00 Uhr; Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Rekener Straße in Velen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf unbekannte Weise Zugang zu ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:41

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Firmenfahrzeug

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Herderweg; Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 20.00 Uhr und 06.12.2025, 08.00 Uhr; In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, kam es am Herderweg zu einem versuchten Einbruch in ein Firmenfahrzeug. Der Geschädigte stellte am Morgen zwei Bohrlöcher an der rechten Schiebetür seines Fahrzeugs fest. Hinter den Beschädigungen befand sich unmittelbar der Schließmechanismus der Tür, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:00

    POL-BOR: Gronau - Täter bringt Diebesgut zurück

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kaiserstiege; Tatzeit: 08.12.2025, 11.00 Uhr; Ein vor der Haustür abgelegtes Paket entwendet hat ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen in Gronau. Knapp zwei Stunden später kehrte der Mann zurück - und brachte das Paket unversehrt an seinen ursprünglichen Platz. Eine installierte Außenkamera zeichnete sowohl den Moment der Entwendung als auch die Rückgabe auf. Auf den Bildern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren