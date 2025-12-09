Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Firmenfahrzeug

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herderweg;

Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 20.00 Uhr und 06.12.2025, 08.00 Uhr;

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, kam es am Herderweg zu einem versuchten Einbruch in ein Firmenfahrzeug. Der Geschädigte stellte am Morgen zwei Bohrlöcher an der rechten Schiebetür seines Fahrzeugs fest. Hinter den Beschädigungen befand sich unmittelbar der Schließmechanismus der Tür, was auf einen gezielten Einbruchsversuch schließen lässt. Zudem war die Kofferraumtür leicht verzogen, wies jedoch keine Aufbruchsspuren auf. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang dem oder den unbekannten Tätern nicht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell