Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter bringt Diebesgut zurück

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kaiserstiege;

Tatzeit: 08.12.2025, 11.00 Uhr;

Ein vor der Haustür abgelegtes Paket entwendet hat ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen in Gronau. Knapp zwei Stunden später kehrte der Mann zurück - und brachte das Paket unversehrt an seinen ursprünglichen Platz. Eine installierte Außenkamera zeichnete sowohl den Moment der Entwendung als auch die Rückgabe auf. Auf den Bildern ist zu erkennen, wie der Mann das Paket wieder ablegt und die Örtlichkeit verlässt.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, kurze Haare und circa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Nike-Schuhe und ein schwarzes Basecap.

Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass darauf hin, Paketsendungen möglichst nicht unbeaufsichtigt vor der Haustür liegen zu lassen oder alternative Zustelloptionen zu nutzen. Trotz des glücklichen Ausgangs zeigt der Vorfall, dass insbesondere in der Vorweihnachtszeit erhöhte Vorsicht geboten ist. (jh)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

