Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Verbrauchermarkt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Winterswyker Straße;

Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 14.30 Uhr und 08.12.2025, 08.45 Uhr;

In einen Lagerraum eines Verbrauchermarktes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Winterswyker Straße. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Marktes. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und entwendeten aus einem Tresor mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

