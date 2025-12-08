POL-BOR: Vreden - Einbruch in Verbrauchermarkt
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Winterswyker Straße;
Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 14.30 Uhr und 08.12.2025, 08.45 Uhr;
In einen Lagerraum eines Verbrauchermarktes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Winterswyker Straße. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Marktes. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und entwendeten aus einem Tresor mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
