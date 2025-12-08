POL-BOR: Vreden - Einbruch in Verbrauchermarkt

Kreis Borken (ots) - Mit 2,46 Promille war der Fahrer eines Pkw in Gescher unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er mit Schlangenlinien unterwegs war - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu. In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder ...

mehr