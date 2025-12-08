POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Zollstraße;
Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 12.00 Uhr und 07.12.2025, 15.00 Uhr;
In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Wohnung an der Zollstraße. Sie entwendeten Bargeld, ein Mobiltelefon und Getränkedosen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
