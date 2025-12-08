PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Zollstraße;

Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 12.00 Uhr und 07.12.2025, 15.00 Uhr;

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Wohnung an der Zollstraße. Sie entwendeten Bargeld, ein Mobiltelefon und Getränkedosen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

