Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht auf Parkplatz begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße;

Unfallzeit: 05.12.2025, zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr;

Einen blauen Golf beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug stand am Freitagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell