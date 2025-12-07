Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kettelerstraße

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße / Pastorsmoote

Unfallzeit: 07.12.2025, 15:16 Uhr

Am heutigen Nachmittag ist auf der Kettelerstraße in Ottenstein zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 51-jährige Frau aus Ahaus-Ottenstein verstarb. Ein 46-jähriger Ottensteiner befuhr mit seinem Pkw die Kettelerstraße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang unbekannten Gründen kam er an einer Fahrbahnverengung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde seine 51-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Der 46-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Unfallaufnahme vor Ort wurde ein Unfallaufnahmeteam eingesetzt, um alle Spuren beweissicher aufzunehmen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kettelerstraße im Bereich der Unfallstelle bis um 19:45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über innerörtliche Straßen abgeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561-926-0) zu wenden.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder (Telefon 02861-900-4200)

