Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abschlussmeldung - Polizeieinsatz auf der Straße Up'm Hövel ist abgeschlossen

Bocholt (ots)

Am heutigen Tag wurde die Polizei zu einem Wohnhaus auf der Straße Up'm Hövel gerufen. Es war nicht auszuschließen, dass von einer dort wohnhaften Person im psychischen Ausnahmezustand eine Gefahr für sich selbst oder für andere ausgehen könnte. Da Hinweise auf einen möglichen Waffenbesitz vorlagen, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Die betroffene Person konnte durch die Einsatzkräfte unverletzt angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Eine Einweisung der Person in eine geeignete Einrichtung wird derzeit geprüft. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten keine Waffen oder andere verbotene Gegenstände aufgefunden werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell