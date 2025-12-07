PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abschlussmeldung - Polizeieinsatz auf der Straße Up'm Hövel ist abgeschlossen

Bocholt (ots)

Am heutigen Tag wurde die Polizei zu einem Wohnhaus auf der Straße Up'm Hövel gerufen. Es war nicht auszuschließen, dass von einer dort wohnhaften Person im psychischen Ausnahmezustand eine Gefahr für sich selbst oder für andere ausgehen könnte. Da Hinweise auf einen möglichen Waffenbesitz vorlagen, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Die betroffene Person konnte durch die Einsatzkräfte unverletzt angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Eine Einweisung der Person in eine geeignete Einrichtung wird derzeit geprüft. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten keine Waffen oder andere verbotene Gegenstände aufgefunden werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:58

    POL-BOR: Velen - Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu Einfamilienhaus

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Schlesierstraße; Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr; Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften sich bislang unbekannte Täter in Velen. Die Einbrecher drangen am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Der Beuteschaden stand zum ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:57

    POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung Polizeieinsatz

    Bocholt (ots) - Aktuell ist die Polizei auf der Straße Up'm Hövel im Einsatz. Eine Gefährdung für Außenstehende besteht nicht. Wir bitten Sie, den Einsatzraum zu meiden. Es wird nachberichtet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr) ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:56

    POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Strote; Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Freitagabend zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren