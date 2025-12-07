POL-BOR: Velen - Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu Einfamilienhaus
Velen (ots)
Tatort: Velen, Schlesierstraße;
Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr;
Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften sich bislang unbekannte Täter in Velen. Die Einbrecher drangen am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Der Beuteschaden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell