Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall mit geparkten Pkw weggefahren

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Am Rathaus;

Tatzeit: 06.12.2025, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr;

Einen grauen Ford angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der Wagen parkte am Samstagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Rathaus. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

