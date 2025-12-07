POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall mit geparkten Pkw weggefahren
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Am Rathaus;
Tatzeit: 06.12.2025, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr;
Einen grauen Ford angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der Wagen parkte am Samstagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Rathaus. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
