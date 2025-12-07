PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendiebe ergreifen die Flucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße;

Tatzeit: 05.12.2025, 18.30 Uhr;

Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten Lebensmittel im Wert von 400 Euro in Gronau zu entwenden. Die beiden Ladendiebe wurden durch den Mitarbeiter des Discounters beim Verlassen des Kassenbereichs beobachtet. Die Lebensmittel in dem Einkaufswagen bezahlten sie nicht. Als er die Verfolgung der beiden Unbekannten aufnahm, ließen diese den Wagen zurück und flüchteten weiter zu Fuß. Der Zeuge kann die Täter wie folgt beschreiben: Einer der Männer trug zum Tatzeitpunkt ein grüne Jogginghose der Marke Adidas, eine schwarze längere Jacke und auf dem Kopf eine Mütze. Die zweite Person trug eine graue Jacke und war etwas kleiner als der erste Täter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

