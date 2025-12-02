Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Aufspüren - Abwehren - Abfangen: Bundesinnenminister Dobrindt stellt Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst

Potsdam (ots)

Berlin 02.12.2025 - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat heute die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei feierlich in Dienst gestellt. Die neue Einheit der Bundespolizei wird bundesweit eingesetzt und mit neuester Technik zur smarten Abwehr von Drohnen ausgestattet. Die Beamtinnen und Beamten der Drohnenabwehreinheit werden zu Spezialkräften aus- und weitergebildet, um verschiedenste Einsatzlagen bei Drohnenvorfällen bewerten und schnell und effizient darauf reagieren zu können.

Parallel zum Aufbau der Drohnenabwehreinheit werden die Flughäfen im Schulterschluss mit den Ländern und Flughafenbetreibern zur Detektion und Abwehr von Drohnen ertüchtigt. Weiterführende Informationen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

