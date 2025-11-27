PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Presseeinladung: Bundesinnenminister Dobrindt stellt Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt am Dienstag, 2. Dezember 2025 die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei feierlich in Dienst. Die Vorstellung der neuen Drohnenabwehreinheit wird begleitet durch ein Pressestatement von Herrn Minister Dobrindt und der Vorführung neuer Einsatztechniken zur Drohnenabwehr (BILD-Termin). Weitergehende Informationen und organisatorische Hinweise können der beigefügten Presseeinladung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

