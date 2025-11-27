Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Presseeinladung: Bundesinnenminister Dobrindt stellt Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst

Potsdam (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt am Dienstag, 2. Dezember 2025 die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei feierlich in Dienst. Die Vorstellung der neuen Drohnenabwehreinheit wird begleitet durch ein Pressestatement von Herrn Minister Dobrindt und der Vorführung neuer Einsatztechniken zur Drohnenabwehr (BILD-Termin). Weitergehende Informationen und organisatorische Hinweise können der beigefügten Presseeinladung entnommen werden.

