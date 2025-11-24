Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Bundespolizei zieht Bilanz für 2024: Weniger irreguläre Einreisen, mehr offene Haftbefehle vollstreckt

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Das vergangene Jahr war für die Beamtinnen und Beamten besonders herausfordernd - von der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland über die Unterstützung bei den Olympischen Spielen in Paris bis hin zu verstärkten Binnengrenzkontrollen.

Weitergehende Informationen und einen Link zum aktuellen Jahresbericht können der beigefügten Pressemitteilung entnommen werden.

