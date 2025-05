POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte fahren mit gestohlenem PKW in Zaun und besprühen Anwohner mit Reizgas - Fotofahndung

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am späten Freitagabend (24. Mai) bedrohte ein Unbekannter zwei Fußgängern auf der Radtrasse in der Nähe des Krupp-Park mit einer Stichwaffe und raubte Bargeld. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:25 Uhr hielten sich ein 28-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau gemeinsam auf einer Bank an der Radtrasse in Höhe der ...

