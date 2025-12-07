POL-BOR: Borken - Fahrer eines grünen Kleinwagens gesucht
Borken (ots)
Unfallort: Bocholt, Raesfelder Straße;
Unfallzeit: 05.12.2025, 13.30 Uhr;
Am Freitagnachmittag touchierte eine Autofahrerin beim Ausparken einen grünen Kleinwagen. Die Fahrzeuge standen auf einem unbefestigten Parkplatz an der Raesfelder Straße. Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr. Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Fahrzeugs, unter Tel. (02861) 9000 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen. (jh)
