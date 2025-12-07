PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: 05.12.2025, zischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen schwarzen VW Touran angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Freitagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und flüchtete vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

