POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;
Unfallzeit: 05.12.2025, zischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr;
Einen schwarzen VW Touran angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Freitagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und flüchtete vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
