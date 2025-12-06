Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 39-jährigen Mann aus Borken

Borken (ots)

Der am 05.12.2025 als vermisste gemeldete Mann konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell