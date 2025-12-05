PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

145 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Werther Straße in Bocholt-Liedern. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 13 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 5515 Fahrzeugen. Rund 9 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 84 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 387 Verwarngeldern und zwei Fahrverboten.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - innerorts mit 59 bei maximal erlaubten 30 km/h auf der Haupstraße in Ahaus-Graes, außerorts mit 108 bei maximal erlaubten 70 km/h auf dem Düwing Dyk in Stadtlohn. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 13:31

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Modehaus / Zeugen gesucht

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: zwischen 03.12.2025, 18.30 Uhr und 04.12.2025, 05.50 Uhr; Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein Schaufenster eines Modehauses an der Osterstraße in Bocholt beschädigt und Waren entwendet. Gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Zeugin auf dem Weg zur Arbeit eine eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:29

    POL-BOR: Ahaus - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatort: 03.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr; In einen roten Peugeot eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Das Auto stand Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Fahrzeug und durchwühlten es. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren