Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Neuer Bezirksdienstbeamter in Borken

Borken (ots)

Mit Polizeihauptkommissar Sven Sandhaus verstärkt ein erfahrener Beamter ab sofort den Bezirksdienst der Polizei Borken und übernimmt die Aufgabe des Bezirksdienstbeamten für den Bereich Borken. Als Nachfolger von Ulrich Schwoy steht er seit Oktober diesen Jahres den Bürgerinnen und Bürgern als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.

Der 47-jährige Beamte blickt auf eine mehr als 30-jährige Polizeikarriere zurück. 1994 begann er seine Ausbildung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abschluss 1997 führte ihn sein Weg zunächst zum Polizeipräsidium Wuppertal. Ab 2002 versah er seinen Dienst in Gelsenkirchen, bevor er 2019 zur Kreispolizeibehörde Borken wechselte. Seit Oktober 2025 gehört er nun zum Bezirksdienst.

Privat ist Sven Sandhaus stark in seiner Heimat verwurzelt. Der Hauptkommissar lebt seit seinem zwölften Lebensjahr in Raesfeld. Gemeinsam mit seiner Frau und dem Familienhund "Fiete" verbringt er viel Zeit in der Natur - am liebsten mit dem Wohnmobil.

In Borken will er künftig insbesondere für Bürgernähe, sichtbare Präsenz und Offenheit stehen. Persönliche Begegnungen sind ihm dabei besonders wichtig. So sucht er bewusst den direkten Austausch - ob zu Fuß in der Innenstadt oder bei Veranstaltungen, wie zuletzt dem Borkener Weihnachtsmarkt.

Besonders am Herzen liegt ihm dabei auch der Kontakt zu den jungen Mitmenschen: "Positive Begegnungen mit Kindern sind mir ein echtes Anliegen. Wenn wir früh Vertrauen schaffen, profitieren später alle davon."

Gemeinsam mit seinem Kollegen Dirk Schlusemann und seiner Kollegin Birgit Spitzer ist Sven Sandhaus im gesamten Borkener Stadtgebiet präsent. Der Standort des Bezirksdienstes Borken befindet sich im Polizeigebäude in Borken an der Burloer Straße 91. Ein Termin ist jederzeit nach telefonischer Absprache unter 02861/9004752 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell