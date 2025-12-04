Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatort: 03.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr;

In einen roten Peugeot eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Das Auto stand Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Fahrzeug und durchwühlten es. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

