PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatort: 03.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr;

In einen roten Peugeot eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Das Auto stand Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Fahrzeug und durchwühlten es. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:25

    POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Bäckerei-Parkplatz gesucht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Sporker Ringstraße; Unfallzeit: 01.12.2025, 17.30 Uhr; Am Montagabend touchierte ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Sporker Ringstraße einen dort geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs den Unfallort, bevor der Unfallverursacher ihn auf ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:39

    POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Kupferdiebstahl

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher-Hochmoor, Industriestraße; Tatzeit: zwischen 28.11.2025, 12.00 Uhr und 02.12.2025, 09.00 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter in Gescher-Hochmoor. Die Diebe gelangten gewaltsam auf ein Firmengelände und entwendeten mehrere hundert Kilo Kupferkabelreste. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen an der Industriestraße. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:38

    POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Kradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Alstätte, Buurser Straße; Unfallzeit: 03.12.2025, 01.05 Uhr; Eine 21-jährige Kradfahrerin aus Enschede hat in der Nacht zu Mittwoch bei einem Alleinunfall in Ahaus-Alstätte schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie die Buurser Straße aus Richtung Ahaus-Alstätte in Fahrtrichtung Enschede. Aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren