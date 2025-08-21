PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Jugendliche werden verfolgt und rufen die Polizei

Barth (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 20. August 2025 wurde die Barther Polizei um 21:15 Uhr zum Hölzern-Kreuz-Weg in Barth gerufen. Dort sollen zwei Jugendliche von zwei alkoholisierten Personen verfolgt und belästigt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zwei 15-jährige Jugendliche, aus dem Irak und Syrien stammend, am Barther Hafen. Offenbar wurden sie dort von zwei erwachsenen, augenscheinlich alkoholisierten Männern (30 und 55 Jahre, beide deutsche Staatsbürger) angesprochen. Als sie in der weiteren Folge nicht auf die Ansprache eingingen und sich vom Hafen entfernten, wurden sie mutmaßlich von den Männern verfolgt. Weiterhin sollen die Männer die beiden Jugendlichen beleidigt und bedroht haben. Die Jugendlichen sollen die Männer mehrfach dazu aufgefordert haben, sie in Ruhe zu lassen, was sie aber nicht taten.

Die Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 1,47 Promille und bei dem 55-Jährigen einen Wert von 1,56 Promille.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Beleidigung und der Bedrohung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

