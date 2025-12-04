PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Modehaus
Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: zwischen 03.12.2025, 18.30 Uhr und 04.12.2025, 05.50 Uhr;

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein Schaufenster eines Modehauses an der Osterstraße in Bocholt beschädigt und Waren entwendet. Gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Zeugin auf dem Weg zur Arbeit eine eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass eine der beiden Schaufensterscheiben mutmaßlich mittels eines Steines eingeworfen worden war. Der zwischenzeitlich verständigte Geschäftsführer erschien am Einsatzort und gab an, dass aus dem Geschäft unter anderem Handtücher und ein Bademantel entwendet worden seien. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unterführung Osterstraße/Königstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
