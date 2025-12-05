Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall u.a. mit Personenschaden

Gronau (ots)

Im Bereich Gronau, Bahnübergang an der Gronauer Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Gronauer Straße ist zurzeit im Bereich der Unfallörtlichkeit in Höhe Bahnübergang in beide Richtungen gesperrt. Der Bahnverkehr auf dieser Strecke wurde gestoppt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich noch im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell