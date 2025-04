Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz, des Polizeipräsidiums Konstanz und des LKA BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 16. April in Hilzingen

In Hilzingen (Landkreis Konstanz) kam es am späten Mittwochnachmittag im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch, infolge dessen ein Mann verstarb.

Eine Anwohnerin hatte den Notruf gewählt, nachdem der 64-jährige Deutsche mit einer Axt auf ihr Auto eingeschlagen hatte, in dem sich ihr Kind befand. Nachdem er am Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen hatte, ließ der Mann zunächst von Mutter und Kind ab, sodass diese sich unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten ging er auf diese mit der Axt los. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht am Arm verletzt. In der Folge gaben die Polizeibeamten mehrere Schüsse ab, wobei der 64-jährige getroffen wurde. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Konstanz wird die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Schwerpunkte der gemeinsamen Ermittlungen sind nun die Motivlage des 64-jährigen Mannes sowie die detaillierte Rekonstruktion des gesamten Geschehensablaufs. Hierfür dokumentierten unter anderem die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Konstanz die Gegebenheiten und Spuren am Ereignisort.

