Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Gronau - Schwerer Verkehrsunfall am Bahnübergang der Gronauer Straße

Gronau (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ist es am Bahnübergang an der Gronauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-jähriger Mann aus Gronau befuhr mit seinem Pedelec die Gronauer Straße in Fahrtrichtung Gronau und passierte hierbei den dortigen Bahnübergang. Dort ist es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer und einem heranfahrenden Zug gekommen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 73-jährige Gronauer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er an den Folgen des Verkehrsunfalls verstorben ist.

Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Gronauer Straße wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde gestoppt.

Sowohl die Gronauer Straße als auch der Bahnverkehr wurde nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell