Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Gronau - Schwerer Verkehrsunfall am Bahnübergang der Gronauer Straße

Gronau (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ist es am Bahnübergang an der Gronauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-jähriger Mann aus Gronau befuhr mit seinem Pedelec die Gronauer Straße in Fahrtrichtung Gronau und passierte hierbei den dortigen Bahnübergang. Dort ist es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer und einem heranfahrenden Zug gekommen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 73-jährige Gronauer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er an den Folgen des Verkehrsunfalls verstorben ist.

Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Gronauer Straße wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde gestoppt.

Sowohl die Gronauer Straße als auch der Bahnverkehr wurde nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 16:28

    POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall u.a. mit Personenschaden

    Gronau (ots) - Im Bereich Gronau, Bahnübergang an der Gronauer Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Gronauer Straße ist zurzeit im Bereich der Unfallörtlichkeit in Höhe Bahnübergang in beide ...

  • 05.12.2025 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 145 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Werther Straße in Bocholt-Liedern. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den ...

  • 04.12.2025 – 13:31

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Modehaus / Zeugen gesucht

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: zwischen 03.12.2025, 18.30 Uhr und 04.12.2025, 05.50 Uhr; Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein Schaufenster eines Modehauses an der Osterstraße in Bocholt beschädigt und Waren entwendet. Gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Zeugin auf dem Weg zur Arbeit eine eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten ...

