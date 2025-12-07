POL-BOR: Legden - Einbruch in Einfamilienhaus
Legden (ots)
Tatort: Legden, Lindenweg;
Tatzeit: zwischen 24.11.2025, 12.00 Uhr und 06.12.2025, 11.15 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Legden. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 24.11.2025 und dem 06.12.2025 gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Lindenwegs gemacht? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell