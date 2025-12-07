Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Einfamilienhaus

Legden (ots)

Tatort: Legden, Lindenweg;

Tatzeit: zwischen 24.11.2025, 12.00 Uhr und 06.12.2025, 11.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Legden. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 24.11.2025 und dem 06.12.2025 gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Lindenwegs gemacht? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

