Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugscheibe an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Mayen, Wittbende (ots)

Am 20.11.2025, parkte ein grauer PKW, Opel AGILA, in der Zeit von ca. 06:45 Uhr bis 10:15 Uhr in der Wittbende, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 4. In diesem Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

