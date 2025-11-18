Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, B 258 (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, im Zeitraum von 11.15 - 12.15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Mayen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 258, in Höhe des sog. "Monrealer Dreiecks" (Einmündung L 98), in Fahrtrichtung Nürburgring, durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 5 Fahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h gemessen. Zudem musste einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt werden, da dieser seinen PKW mit Reifen unter der gesetzlichen Mindestprofiltiefe führte.

Die Polizei Mayen appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell