Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, B 258 (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, im Zeitraum von 11.15 - 12.15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Mayen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 258, in Höhe des sog. "Monrealer Dreiecks" (Einmündung L 98), in Fahrtrichtung Nürburgring, durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 5 Fahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h gemessen. Zudem musste einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt werden, da dieser seinen PKW mit Reifen unter der gesetzlichen Mindestprofiltiefe führte.

Die Polizei Mayen appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 10:56

    POL-PDMY: Erledigungsmeldung zum Vermissten 99-Jährigen Mann aus Bad Breisig

    Bad Breisig (ots) - Am 18.11.2025 gegen 08:15 Uhr konnte der Vermisste nach einem Zeugenhinweis in Bad Breisig wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei Remagen bedankt sich ausdrücklich bei den vielen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Remagen ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:45

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Mayen, Bannerberg (ots) - Am 17.11.2025 parkte eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Vordereifel, gegen 06:00 Uhr, ihren grauen Pkw, Suzuki GRAND VITARA auf dem Parkplatz des Friedhofs am Bannerberg. Als sie gegen 10:00 Uhr wieder zu dem Abstellort ihres Fahrzeugs zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Heck ihres Fahrzeugs beschädigt war. Zwischenzeitlich wurde vermutlich bei einem Rangiermanöver der parkende ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:41

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

    Kottenheim, B 262, AS Kottenheim/ Thür (ots) - Am 17.11.2025, um 07:00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit seinem Pkw, KIA, die B 262 und wollte an der Ausfahrt Kottenheim /Thür nach links auf die B 256, in Fahrtrichtung Thür abbiegen. Hierbei beachtete der Fahrer nicht die Vorfahrt eines Linienbusses, der auf der B 256 von Thür kommend in Richtung Kottenheim führ. ...

    mehr
