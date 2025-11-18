Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Bannerberg (ots)

Am 17.11.2025 parkte eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Vordereifel, gegen 06:00 Uhr, ihren grauen Pkw, Suzuki GRAND VITARA auf dem Parkplatz des Friedhofs am Bannerberg. Als sie gegen 10:00 Uhr wieder zu dem Abstellort ihres Fahrzeugs zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Heck ihres Fahrzeugs beschädigt war. Zwischenzeitlich wurde vermutlich bei einem Rangiermanöver der parkende Suzuki durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 3000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

