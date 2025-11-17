PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermisstenfahndung

Bad Breisig (ots)

Vermisstenfahndung der POLIZEI im Bereich Bad Breisig - Remagen - Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit dem heutigen Vormittag (17.11.) wird der 99-jährige Wilhelm D. aus Bad Breisig vermisst. Dieser ist mit einem schwarz-weißen Smart mit dem amtl. Kennzeichen AW-DI 35 unterwegs. Er wollte eigentlich am Mittag Verwandte in Bad Neuenahr-Ahrweiler besuchen, wo er jedoch nie ankam. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste desorientiert sein könnte oder sich sonst in hilfloser Lage befindet. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Remagen unter Tel: 02642 9382-0 oder 9382-110 abgegeben werden. Die POLIZEI bittet um Veröffentlichung der Suchmeldung!!!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Tel. 02642-9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

