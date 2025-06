Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250617.3 Kiel: Zwei Verkehrsunfälle am Montagnachmittag mit verletzten Personen

Kiel (ots)

Montagnachmittag stieß ein PKW in der Hamburger Chaussee gegen einen E-Scooter, dessen 15-jähriger Fahrer sich dabei schwer verletzte. Wenig später stieß ein weiterer PKW mit einem 7-jährigen Jungen in der Ilitsstraße zusammen. Der Junge kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Am 16.06.2025, gegen 15:40 Uhr, querte der 15-jährige E-Scooterfahrer plötzlich die Hamburger Chaussee in Höhe der Waldwiesenstraße. Obwohl der Verkehr auf der Straße zu dieser Zeit stockte, stieß der anfahrende PKW der Marke Nissan eines 50-jährigen Fahrzeugführers mit dem E-Scooter zusammen. Der 15-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Hamburger Chaussee auf Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Ein Sachverständiger nahm am Unfallort seine Arbeit auf. Ein Abschleppdienst schleppte die beschlagnahmten Unfallfahrzeuge ein.

Gegen 16:30 Uhr lief ein 7-jähriger Junge hinter einem geparkten LKW auf die Fahrbahn der Iltisstraße. Die 64 Jahre alte Fahrerin eines PKW Suzuki, die aus Richtung der Helmholtzstraße in Richtung Preetzer Straße gefahren kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

Die jeweiligen Ermittlungen zu den Verkehrsunfällen hat der Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers Kiel aufgenommen.

Magnus Gille

