Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Strote;

Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Freitagabend zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Strote machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell