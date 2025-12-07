PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung Polizeieinsatz

Bocholt (ots)

Aktuell ist die Polizei auf der Straße Up'm Hövel im Einsatz. Eine Gefährdung für Außenstehende besteht nicht.

Wir bitten Sie, den Einsatzraum zu meiden. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:56

    POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Strote; Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Freitagabend zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:54

    POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall mit geparkten Pkw weggefahren

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Am Rathaus; Tatzeit: 06.12.2025, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr; Einen grauen Ford angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der Wagen parkte am Samstagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Rathaus. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich von dem Unfallort, ohne ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:51

    POL-BOR: Legden - Einbruch in Einfamilienhaus

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Lindenweg; Tatzeit: zwischen 24.11.2025, 12.00 Uhr und 06.12.2025, 11.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Legden. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 24.11.2025 und dem 06.12.2025 gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht ...

    mehr
