Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung Polizeieinsatz

Bocholt (ots)

Aktuell ist die Polizei auf der Straße Up'm Hövel im Einsatz. Eine Gefährdung für Außenstehende besteht nicht.

Wir bitten Sie, den Einsatzraum zu meiden. Es wird nachberichtet.

