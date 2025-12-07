POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung Polizeieinsatz
Bocholt (ots)
Aktuell ist die Polizei auf der Straße Up'm Hövel im Einsatz. Eine Gefährdung für Außenstehende besteht nicht.
Wir bitten Sie, den Einsatzraum zu meiden. Es wird nachberichtet.
