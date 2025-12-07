Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Party endete in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei zu einer herumschreienden Personengruppe von 10 bis 15 männlichen Personen in die Friedensstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim gerufen. Als die Polizeibeamten eintrafen, befand sich die Personengruppe mittlerweile in einer dortigen Gaststätte. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt und es wurden mögliche Konsequenzen angedroht. Danach verließen die Beamten die Örtlichkeit. Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 0.25 Uhr, wurde erneute gemeldet, dass die genannte Personengruppe sich wieder lautstark vor der Gaststätte artikuliert. Die Beamten konnten anschließend die Personen in der genannten Gaststätte antreffen. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt, welchem sie nicht nachkamen. Vielmehr solidarisierten sich die Männer und weigerten sich das Lokal zu verlassen. Nachdem durch die Polizeibeamten auch die zwangsweise Durchsetzung des Platzverweises angedroht wurde, wurden die Personen nach und nach aus der Gaststätte verbracht. Da sich auch hierbei einige Personen weigerten das Lokal zu verlassen, wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen.

