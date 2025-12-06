PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 22.40 Uhr, missachtete ein 64jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw an der Kreuzung Koschatplatz / Kurfürstenstraße / Sebastian-Bach-Straße die Vorfahrt eines 25jährigen Ludwigshafeners, welcher mit einem Quad unterwegs war und es kam zum Verkehrsunfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Quadfahrer mit seinem Fahrzeug in die Sebastian-Bach-Straße geschleudert und dort gegen den geparkten Pkw eines 33jährigen Ludwigshafeners. Der Quadfahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen an der linken Schulter, beiden Armen und dem Hüftbereich und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Unfallverursachers und das Quad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 08:57

    POL-PPRP: Körperverletzung in der Innenstadt Ludwigshafen

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitag, 05.12.2025, gegen 20.45 Uhr, musste ein 36jähriger Mann aus Ludwigshafen aufgrund seines Verhaltens in einem öffentlichen Linienbus diesen an der Haltestelle des Berliner Platzes verlassen. Der 36jährige Ludwigshafener saß danach an der genannten Haltestelle und fing mit einer dreiköpfigen Personengruppe eine verbale Auseinandersetzung an. Als der 36jährige Mann handgreiflich ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 06:45

    POL-PPRP: Diebstahl eines E-Scooters

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Im Zeitraum 05.12.2025, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen E-Scooter am Goerdelerplatz, Höhe der Nummer 17, vor der dortigen Sparkasse in 67063 Ludwigshafen am Rhein OT Hemshof ab. Als er wieder zur Abstellörtlichkeit kam, war der E-Scooter nicht mehr dort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 06:43

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am 05.12.2025, gegen 12:05 Uhr, befuhren ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein und ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Gräfenaustraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer fuhr vor den beiden Fahrzeugen aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Bgm.-Grünzweig-Straße auf. Hierdurch musste der 18-jährige Fahrer eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren