POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 22.40 Uhr, missachtete ein 64jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw an der Kreuzung Koschatplatz / Kurfürstenstraße / Sebastian-Bach-Straße die Vorfahrt eines 25jährigen Ludwigshafeners, welcher mit einem Quad unterwegs war und es kam zum Verkehrsunfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Quadfahrer mit seinem Fahrzeug in die Sebastian-Bach-Straße geschleudert und dort gegen den geparkten Pkw eines 33jährigen Ludwigshafeners. Der Quadfahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen an der linken Schulter, beiden Armen und dem Hüftbereich und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Unfallverursachers und das Quad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

