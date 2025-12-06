POL-PPRP: Diebstahl eines E-Scooters
Ludwigshafen-Hemshof (ots)
Im Zeitraum 05.12.2025, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen E-Scooter am Goerdelerplatz, Höhe der Nummer 17, vor der dortigen Sparkasse in 67063 Ludwigshafen am Rhein OT Hemshof ab. Als er wieder zur Abstellörtlichkeit kam, war der E-Scooter nicht mehr dort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
