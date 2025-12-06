Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in der Innenstadt Ludwigshafen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 20.45 Uhr, musste ein 36jähriger Mann aus Ludwigshafen aufgrund seines Verhaltens in einem öffentlichen Linienbus diesen an der Haltestelle des Berliner Platzes verlassen. Der 36jährige Ludwigshafener saß danach an der genannten Haltestelle und fing mit einer dreiköpfigen Personengruppe eine verbale Auseinandersetzung an. Als der 36jährige Mann handgreiflich wurde, musste dieser von den drei anderen Personen zu Boden gebracht werden. Hier wurde er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Jedoch biss der 36jährige Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei einem 37jährigen Mann, der ihn festhielt, in den linken Unterschenkel. Da sich der 36jährige Mann nicht beruhigen ließ, weiterhin aggressiv und stark alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle. Gegen den 36jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell