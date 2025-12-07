PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff auf Rettungskräfte

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Abend des 06.12.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz vor einer Bar in der Sternstraße. Demnach bat die Besatzung eines Rettungswagens um polizeiliche Unterstützung, da sich ein Patient gegen die Behandlung wehrte und die Rettungskräfte angriff.

Vor Ort wurde durch die Rettungskräfte geschildert, dass der Patient augenscheinlich stark betrunken ist und am Boden gelegen habe. Die Rettungskräfte wollten den Patienten auf die Trage verlegen. Dieser reagierte aggressiv, trat nach den Rettungskräften, bespuckte diese und versuchte sogar diese zu beißen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 57-Jährigen aus Ludwigshafen. Dieser wurde mithilfe der eingesetzten Polizeibeamten auf der Trage fixiert und in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen den 57-Jährigen läuft nun ein entsprechendes Strafverfahren. Glücklicherweise wurde keiner der Rettungskräfte verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

