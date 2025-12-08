PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unbekannter fährt in Leitplanke und flüchtet

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Schermbecker Straße / Hoheloh;

Unfallzeit: 07.12.2025, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr;

Mit einer Leitplanke und mehreren Verkehrsschildern kollidiert ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld-Erle. In der Samstagnacht hörte ein Zeuge zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr einen lauten Knall, den er zunächst nicht einordnen konnte. Am Folgetag stellte er die Beschädigungen im Einmündungsbereich Schermbecker Straße / Hoheloh fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Pkw. Nach dem Aufprall verlor der Unfallwagen große Mengen Öl. Zur Reinigung der Fahrbahn war der Einsatz einer Fachfirma erforderlich. Es entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

