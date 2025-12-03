PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Polizei sucht Zeugen

Emmerich-Hüthum (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (27. November 2025) und Dienstagabend (2. Dezember 2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Straße Obere Laak verschafft. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut, entwendet wurde Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

