Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Pick-Up beschädigt

Polizei sucht Unfallverursacher

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (28. November 2025) meldete sich der Fahrer eines silbernen Mitsubishi L200 (Pick-Up) mit Kennzeichen aus Neuss (NE-) bei der Polizei in Emmerich und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Er hatte seinen Wagen am gleichen Tag zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hinter der Alten Kirche in Höhe Hausnummer 5 in Emmerich vorwärts eingeparkt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er an der linken Seite der Heckstoßstange einen Riss fest. Es gibt derzeit keinen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug, dessen Fahrer oder Fahrerin sich damit unerlaubt entfernt hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell