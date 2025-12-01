Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Frau bei Verkehrsunfall in Till-Moyland schwer verletzt

Verdacht auf Alkoholisierung

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitagabend (28. November 2025) verunglückte eine Autofahrerin auf der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau schwer. Die 43-jährige aus Bedburg-Hau war mit ihrem Pkw aus Richtung Till-Moyland kommend in Richtung Kleve unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchgequerte den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf vorherigen Alkoholgenuss bei ihr ergeben hatten, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, da es keine Unfallzeugen gab. Das verunfallte Fahrzeug und die Fahrerin wurden gegen 20:25 Uhr von Zeugen und Ersthelfern gefunden. Das Auto sowie ein Mobiltelefon wurden sichergestellt. (sp)

