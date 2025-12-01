PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Frau bei Verkehrsunfall in Till-Moyland schwer verletzt
Verdacht auf Alkoholisierung

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitagabend (28. November 2025) verunglückte eine Autofahrerin auf der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau schwer. Die 43-jährige aus Bedburg-Hau war mit ihrem Pkw aus Richtung Till-Moyland kommend in Richtung Kleve unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchgequerte den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf vorherigen Alkoholgenuss bei ihr ergeben hatten, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, da es keine Unfallzeugen gab. Das verunfallte Fahrzeug und die Fahrerin wurden gegen 20:25 Uhr von Zeugen und Ersthelfern gefunden. Das Auto sowie ein Mobiltelefon wurden sichergestellt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:14

    POL-KLE: Uedem - Tageswohnungseinbruch an der Kettelerstraße / Polizei sucht Zeugen

    Uedem (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag (29. November 2025) in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Kettelerstraße in Uedem ein. Nachdem sie eine Terassentür gewaltsam geöffnet hatten, öffneten sie ebenfalls gewaltsam beide Wohnungstüren und durchwühlten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:03

    POL-KLE: Geldern - Erneut Diebstähle aus Fahrzeugen / Zeugen gesucht

    Geldern (ots) - In den vergangenen Tagen hat es erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Geldern gegeben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. November 2025) wurde auf der Edith-Stein-Straße die Scheibe eines Mercedes SLK eingeschlagen. Beute konnten die Täter hier keine machen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. November 2025) wurde auf der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:18

    POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus / Fenster beschädigt

    Kevelaer (ots) - Am Freitag (28. November 2025) zwischen 16:30 und 22:35 Uhr sind unbekannte Täter durch ein zuvor beschädigtes Fenster in ein Haus an der Josefstraße eingestiegen. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss nach Wertgegenständen, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch nicht zu bestimmen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren